Icardi-Psg, la promessa di Leonardo all'Inter. E la penale milionaria anti-Juve voluta da Marotta (Di lunedì 20 aprile 2020) ​In casa Inter continua a tenere banco il futuro di Mauro Icardi. L'attaccante argentino non è ancora sicuro della permanenza a Parigi (il Psg ha dalla sua il diritto di riscatto da poter esercitare entro il termine della stagione in corso) e sullo sfondo è sempre presente l'ombra della solita Juventus. Ma la situazione merita delle precisazioni. “L’Inter si aspetta il riscatto dal Psg - aveva precisato nei giorni scorsi Gianluca Di Marzio di SkySport -: è sul tavolo, i segnali che arrivano... Leggi su 90min Juve - tutto su Icardi : pronte tre cessioni per fare cassa. Poi due giocatori al PSG per lo scambio

In casa Inter continua a tenere banco il futuro di Mauro Icardi. L'attaccante argentino non è ancora sicuro della permanenza a Parigi (il Psg ha dalla sua il diritto di riscatto da poter esercitare entro il termine della stagione in corso) e sullo sfondo è sempre presente l'ombra della solita Juventus. Ma la situazione merita delle precisazioni. "L'Inter si aspetta il riscatto dal Psg - aveva precisato nei giorni scorsi Gianluca Di Marzio di SkySport -: è sul tavolo, i segnali che arrivano...

