I Looney Tunes Compiono 90 Anni | il Primo Cartone Trasmesso nel 1930

(Di lunedì 20 aprile 2020) Ioggi novant’. Il debutto della simpatica banda animata, composta tra gli altri da Bugs Bunny e Duffy Duck, avvenne infatti il 19 aprile del. Il lorofilm venne proiettato nelle sale cinematografiche e si chiamava “Sinkin’ in the Bathtub“. Il creatore della serie, Tex Avery, voleva trovare dei degni antagonisti ai personaggi della Disney, troppo leziosi e perfetti. Silvestro, Titti e il resto della gang, al contrario, hanno fatto dell’umorismo e dell’ironia il loro cavallo di battaglia, conquistando il cuore degli spettatori oltre a cinque Oscar durante la loro carriera. E un loro rappresentante, il furbo coniglio Bugs Bunny, si è anche aggiudicato una stella lungo la Walk of Fame. Ad oggi i Loonelyfanno parte dei cartoni animati più longevi. Nel nostro paese arrivarono negli...

Sebbene siamo stati abituati a vederli in tv, i Looney Tunes fecero la loro prima comparsa sul grande schermo, con un film dal titolo: "Sinkin’ in the Bathtub". Protagonista della pellicola è Bosko, ...Novant’anni fa, il 19 aprile 1930, i primi spettatori guardarono in un cinema Sinkin’ in the Bathtub, il primo cortometraggio animato di quella che sarebbe diventata la serie dei Looney Tunes, i ...