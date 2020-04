Hugh Grosvenor | il miliardario single e padrino di baby George che ha fatto una maxi

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 20 aprile 2020) Dodici milioni e mezzo di sterline, questa la cifra che Hugh Grosvenor, duca di Westminster, ha donato all’NHS, il Servizio sanitario britannico per fronteggiare l’emergenza Coronavirus, perché profondamente colpito dagli sforzi degli operatori sanitari, ha dichiarato in un comunicato uffciale. «A nome della mia famiglia voglio ringraziare enormemente tutto il personale dell’NHS e tutti coloro che forniscono servizi in prima linea».