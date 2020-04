Hollywood | il trailer della serie tv di Ryan Murphy annuncia la data di uscita su Netflix

(Di lunedì 20 aprile 2020)ha diffuso il primoe ladidi, la nuovatv che racconta la travagliata carriera di aspiranti attori dal punto di vista dipresenta, con il primoufficiale, e neladi: il 1° maggio arriverà sulla piattaforma la nuova minitv creata e prodotta dae Ian Brennan.racconta la storia di un gruppo di aspiranti attori e registi che cerca a qualsiasi costo di sfondare nelladel secondo dopoguerra. Ogni personaggio mette in evidenza gli ingiusti favoritismi che hanno caratterizzato quel periodo, le discriminazioni basate sul colorepelle, sul genere e sulle preferenze sessuali, offrendo uno sguardo inedito dell'età dell'oro di Tinseltown. Provocatoria e incisiva, latv espone e ...

DarksiderCinema : #Netflix ha annunciato poco fa con un (lungo) trailer la miniserie #Hollywood, creata da #RyanMurphy (… - Euridice2019 : ho appena visto il trailer di #Hollywood di Ryan Murphy, che vi dico a fare che nel cast ci sono Darren Criss, Jim Parsons, Joe Mantello.... - TwitGinger : Avete già visto il trailer di #Hollywood, la nuova serie di Ryan Murphy con Darren Criss? - leganerd : Hollywood: ecco il trailer della nuova miniserie Netflix di Ryan Murphy ? - cinemaniaco_fb : ?????????????? Hollywood: il trailer della serie tv creata da Ryan Murphy annuncia la data di uscita su Netflix… -

In questo periodo di coronavirus Netflix sta dominando alla grande il mercato (ha superato il valore di Disney in borsa) e continua a sfornare serie ad altissima qualità come l’attesissima Hollywood.Dopo mesi di attesa e le prime anticipazioni arrivate alla spicciolata, ecco finalmente svelarsi il primo trailer di Hollywood, su Netflix dal 1° maggio. La miniserie di Ryan Murphy e Ian Brennan – ...