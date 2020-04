“Ho rifiutato il Manchester Utd | ma il mondo stava per finire Il sabato lodavo Cristo”

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 20 aprile 2020) Carlos Roa è stato uno dei portieri più eccentrici degli anni ’90. Un look non proprio sobrio e alcune scelte che l’hanno mandato sotto i riflettori. Come quella volta che disse no alUnited: “A quel tempo ero molto legato alla religione e allo studio della Bibbia. È stata una decisione difficile da prendere ma allo stesso tempo riflessiva. La mia famiglia era d’accordo con me. Sono successe alcune cose che non potrò mai raccontare… Tante cose sono state dette per ignoranza e sono stato marchiato a vita per la mia scelta. Penso ancora che a livello spirituale sia stata la giusta decisione. Ma in termini sportivi non proprio, ho lasciato il calcio nel momento migliore della mia carriera. Sarei potuto crescere ancora, firmare grandi contratti e giocare in Inghilterra. La gente non capirà mai, per quanto ho ...