“Ho 300 milioni e un’isola, non ho bisogno di questo. Il primo che parla lo ammazzo”: la sfuriata di Ibra (Di lunedì 20 aprile 2020) Un attaccante dalle doti tecniche indiscutibili, fuori dal comune. Ma oltre ai gol, in carriera Zlatan Ibrahimovic ha fatto parlare di sé per qualche comportamento sopra le righe e qualche dichiarazione forte. A raccontare un aneddoto è stato l’ex calciatore dei LA Galaxy Joao Pedro, ai microfoni di ‘Record’: “Giocavamo sul campo degli Houston Dynamo. Siamo passati in vantaggio per 1-0, poi siamo stati ripresi sul 2-2 e nel finale ci hanno segnato il goal del 3-2. A fine partita, Zlatan ci ha duramente rimproverato. Ci ha detto ‘Se siete venuti qui per andare in spiaggia e passeggiare ad Hollywood dovete dirmelo e adesso. Io ho 300 milioni sul mio conto in banca e possiedo un’isola, non ho bisogno di tutto questo. La prima persona che parla lo ammazzo, lo ammazzo davvero'”. Ma Ibrahimovic è un tipo capace anche di ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 20 aprile 2020) Un attaccante dalle doti tecniche indiscutibili, fuori dal comune. Ma oltre ai gol, in carriera Zlatan Ibrahimovic ha fattore di sé per qualche comportamento sopra le righe e qualche dichiarazione forte. A raccontare un aneddoto è stato l’ex calciatore dei LA Galaxy Joao Pedro, ai microfoni di ‘Record’: “Giocavamo sul campo degli Houston Dynamo. Siamo passati in vantaggio per 1-0, poi siamo stati ripresi sul 2-2 e nel finale ci hanno segnato il goal del 3-2. A fine partita, Zlatan ci ha duramente rimproverato. Ci ha detto ‘Se siete venuti qui per andare in spiaggia e passeggiare ad Hollywood dovete dirmelo e adesso. Io ho 300sul mio conto in banca e possiedo un’isola, non hodi tutto. La prima persona chelo ammazzo, lo ammazzo davvero'”. Ma Ibrahimovic è un tipo capace anche di ...

