Harry e Meghan Markle furiosi | la lettera piena di rabbia del Principe

Leggi su bitchyf

(Di martedì 21 aprile 2020)e ilsonoe hanno dichiarato guerra ai tabloid inglesi. I duchi del Sussex hanno pubblicato a sorpresa una nota ufficiale in cui si scagliano contro il trattamento riservato a loro dalla stampa scandalistica britannica. Il nipote della Regina Elisabetta ha anche annunciato che lui e sua moglie non collaboreranno mai più con alcuni tabloid, tra cui il The Sun e il Mirror. “Mia moglie è bersaglio della stampa, proprio come lo era mia madre Diana. Ho paura che la storia si ripeta. Ho visto cosa succede quando qualcuno che amo è mercificato al punto da non essere trattato o visto come una persona reale. Ho perso mia madre e ora vedo mia moglie cadere vittima delle stesse, potenti forze. Sta subendo bullismo. Sfortunatamente, mia moglie è diventata vittima della stampa scandalistica britannica che conduce campagne contro ...