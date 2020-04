GREY’S ANATOMY, Ellen Pompeo: “Abbiamo molte idee per il finale di serie” (Di lunedì 20 aprile 2020) Grey’s ANATOMY da record! Nemmeno l’emergenza sanitaria in corso ha fermato il successo del più longevo medical drama del mondo che, settimana dopo settimana, continua a macinare record su record. La sedicesima stagione si è conclusa negli Stati Uniti il 9 aprile, con il ventunesimo episodio intitolato Put on a Happy Face, una puntata finale seguita da oltre 7,3 milioni di spettatori con l’1,4 di rating, confermandosi uno show di immortale successo.Leggi anche: Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Christoph fa un patto con Tim per farlo restare al Fürstenhof!Il settimanale americano Variety ha recentemente raggiunto (attraverso Instagram) la protagonista Ellen Pompeo per farle alcune interessanti domande riguardo al suo personaggio ma anche sull’uscita di scena del collega Justin Chambers (Alex Karev) e sul futuro della ... Leggi su tvsoap Anticipazioni Grey’s Anatomy 16×18 su Sky : DeLuca accusa una crisi isterica

Grey’s Anatomy 17 - Krista Vernoff su Teddy e Owen : “Cambieremo tutto”

Grey’s Anatomy : Caterina Scorsone cambia il nome alla figlia (Di lunedì 20 aprile 2020) Grey’sda record! Nemmeno l’emergenza sanitaria in corso ha fermato il successo del più longevo medical drama del mondo che, settimana dopo settimana, continua a macinare record su record. La sedicesima stagione si è conclusa negli Stati Uniti il 9 aprile, con il ventunesimo episodio intitolato Put on a Happy Face, una puntataseguita da oltre 7,3 milioni di spettatori con l’1,4 di rating, confermandosi uno show di immortale successo.Leggi anche: Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Christoph fa un patto con Tim per farlo restare al Fürstenhof!Il settimanale americano Variety ha recentemente raggiunto (attraverso Instagram) la protagonistaper farle alcune interessanti domande riguardo al suo personaggio ma anche sull’uscita di scena del collega Justin Chambers (Alex Karev) e sul futuro della ...

taylorslaugh13 : Unico motivo per cui mi rimetterò in pari con Grey's Anatomy e Station 19: Carina e Maya - sveatybaku : @dirntking @xrosesxoxo esatto! una volta mi sono messa a piangere per grey’s anatomy e mi sono fatta una foto che o… - jxvnnnn : nose pero me re alegre cuando mencionaron a grey's anatomy dkdjfkd soi un imbecil - zjksantana : Marquei como visto Grey's Anatomy - 16x12 - The Last Supper - zjksantana : Marquei como visto Grey's Anatomy - 16x8 - My Shot -

Ultime Notizie dalla rete : GREY’S ANATOMY Derek Shepherd torna a Grey's Anatomy: l'appuntamento è per il sesto episodio Giornalettismo