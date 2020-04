GREY’S ANATOMY 16, anticipazioni puntata di lunedì 20 aprile su Fox Life (Di lunedì 20 aprile 2020) Dai qualcosa (Give A Little Bit) è il diciottesimo episodio della sedicesima stagione di Grey’s ANATOMY, che Fox Life manda in onda questa sera, lunedì 20 aprile 2020, alle ore 22 in lingua originale.Leggi anche: UNA VITA, anticipazioni 21 e 22 aprile: dopo la morte di CELIA cambia tuttoDi seguito le anticipazioni della puntata. Grey’s ANATOMY: “Dai qualcosa”, spoiler episodio Al pronto soccorso arriva Cindy, un’adolescente accompagnata dalla zia. La giovane paziente appare particolarmente agitata e tale atteggiamento insospettisce molto DeLuca, il quale arriva a pensare che la giovane possa essere vittima del traffico di essere umani (e che la donna che l’ha accompagnata in ospedale non sia altro che la sua carceriera). Andrew ne parla subito con i suoi colleghi, che però, in vista degli ultimi strani avvenimenti che lo hanno ... Leggi su tvsoap GREY’S ANATOMY - Ellen Pompeo : “Abbiamo molte idee per il finale di serie”

Anticipazioni Grey's Anatomy 16×18 su Sky : DeLuca accusa una crisi isterica

