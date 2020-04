Governo in ritardo di un mese dall’arrivo del coronavirus, un “buco” fatale: l’inchiesta del Corriere (Di lunedì 20 aprile 2020) coronavirus: trentotto giorni persi. Un “buco” temporale” fatale: da quando è stata dichiarata l’emergenza sanitaria a quando l’Italia intera ha conosciuto il lockdown per la prima volta. Un’inchiesta del Corriere della Sera ha finalmente ripercorso la serie di errori compiuti dal Governo Conte. Che sul Secolo avevamo rilevato. Risale infatti al 27 gennaio la circolare del ministero della Salute che prescriveva controlli su chi arriva da Wuhan o ha avuto contatti recenti con la Cina. Ma il decreto che cambia tutto arriva il 31 gennaio: dichiarazione dello stato d’emergenza e blocco dei voli con la Cina. “Mancano però le istruzioni per l’uso – scrive il Corriere– c’è uno stato d’emergenza, ma non un piano d’emergenza”. Infatti il primo documento governativo che spiega ... Leggi su secoloditalia Coronavirus - un mese di ritardo nella gestione dell’emergenza? Anche il governo sotto accusa

Il governo di nuovo in ritardo : decreto di aprile senza fondi

"Fase 2 - un ritardo irreparabile". Bellanova contro Conte - è il segnale : Renzi apre la crisi di governo? (Di lunedì 20 aprile 2020): trentotto giorni persi. Un “buco” temporale”: da quando è stata dichiarata l’emergenza sanitaria a quando l’Italia intera ha conosciuto il lockdown per la prima volta. Un’inchiesta del Corriere della Sera ha finalmente ripercorso la serie di errori compiuti dalConte. Che sul Secolo avevamo rilevato. Risale infatti al 27 gennaio la circolare del ministero della Salute che prescriveva controlli su chi arriva da Wuhan o ha avuto contatti recenti con la Cina. Ma il decreto che cambia tutto arriva il 31 gennaio: dichiarazione dello stato d’emergenza e blocco dei voli con la Cina. “Mancano però le istruzioni per l’uso – scrive il Corriere– c’è uno stato d’emergenza, ma non un piano d’emergenza”. Infatti il primo documento governativo che spiega ...

msgelmini : Dai dispositivi di sicurezza per lavoratori a utilizzo mezzi pubblici: mancano 2 settimane alla possibile scadenza… - MenegazziMarina : RT @SecolodItalia1: Governo in ritardo di un mese dall’arrivo del coronavirus, un “buco” fatale: l’inchiesta del Corriere - SecolodItalia1 : Governo in ritardo di un mese dall’arrivo del coronavirus, un “buco” fatale: l’inchiesta del Corriere… - twittopolis : RT @claudiocalicchi: #fiduciaconte tutti dicono che questo governo è di stampo fascista ma è falso. Oggi il mio treno è arrivato ancora in… - DavideTinny : RT @morettweet: Cioè vi siete scaricati quell'app di merda che invecchiava il volto dando la vostra faccia a non si sa chi, condividete sui… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo ritardo Il governo di nuovo in ritardo: decreto di aprile senza fondi ilGiornale.it Renzi: "Oltre 20mila morti, commissione inchiesta dovere etico"

Noi sembriamo quelli più in ritardo. Se davvero il Governo ha deciso di ricominciare a settembre, noi accettiamo la decisione. Ma chiediamo con forza: che nel frattempo si facciano i lavori dentro le ...

Cortina, l’Hotel De La Poste denuncia il governo cinese «per non aver segnalato subito la diffusione del virus»

Nell’atto, a firma dell’avvocato barese Marco Vignola, la Srl che gestisce l’albergo mette sotto accusa il ritardo nella diffusione di informazioni da parte della Cina sull’epidemia per i danni al ...

Noi sembriamo quelli più in ritardo. Se davvero il Governo ha deciso di ricominciare a settembre, noi accettiamo la decisione. Ma chiediamo con forza: che nel frattempo si facciano i lavori dentro le ...Nell’atto, a firma dell’avvocato barese Marco Vignola, la Srl che gestisce l’albergo mette sotto accusa il ritardo nella diffusione di informazioni da parte della Cina sull’epidemia per i danni al ...