Governo: Cdm impugna due leggi della Regione Sardegna (Di lunedì 20 aprile 2020) Roma, 20 apr. (Adnkronos) – Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per gli Affari regionali e le autonomie Francesco Boccia, ha esaminato trentanove leggi delle Regioni e delle Province autonome e ha deliberato di impugnare due leggi della Sardegna. Le leggi impugnate sono: – la n. 3 del 21 febbraio 2020, recante ‘Modifiche alle leggi regionali n. 45 del 1989 e n. 8 del 2015 in materia di Piano di utilizzo dei litorali’, in quanto alcune norme riguardanti le autorizzazioni edilizie e paesaggistiche necessarie per la costruzione di strutture sui litorali eccedono dalle competenze che lo Statuto speciale riconosce alla Regione e incidono sulle competenze statali in materia di tutela del paesaggio, di livelli essenziali delle prestazioni e di diritto penale, in violazione degli articoli 9 e 117, secondo comma, lettere l), m) e s) della ... Leggi su calcioweb.eu Cdm diretta conferenza stampa Conte/ Dl liquidità imprese-Decreto Scuola : ok Governo

LIVE Coronavirus - Ultime notizie. Sindaco di Lucca in ospedale. In Belgio poteri speciali al Governo. In Italia CdM alle 10.00

Coronavirus - la diretta – Primo deputato positivo al test. Oggi il Cdm - il governo prepara le misure economiche. Lombardia e Piemonte : “Serrata totale”. Fca chiude Pomigliano - Melfi e Cassino (Di lunedì 20 aprile 2020) Roma, 20 apr. (Adnkronos) – Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per gli Affari regionali e le autonomie Francesco Boccia, ha esaminato trentanovedelle Regioni e delle Province autonome e ha deliberato dire due. Lete sono: – la n. 3 del 21 febbraio 2020, recante ‘Modifiche alleregionali n. 45 del 1989 e n. 8 del 2015 in materia di Piano di utilizzo dei litorali’, in quanto alcune norme riguardanti le autorizzazioni edilizie e paesaggistiche necessarie per la costruzione di strutture sui litorali eccedono dalle competenze che lo Statuto speciale riconosce allae incidono sulle competenze statali in materia di tutela del paesaggio, di livelli essenziali delle prestazioni e di diritto penale, in violazione degli articoli 9 e 117, secondo comma, lettere l), m) e s)...

TV7Benevento : Governo: Cdm impugna due leggi della Regione Sardegna... - LandiniStefano : RT @DSantanche: Andare alle urne nel mezzo di una pandemia non sarebbe saggio. Certo qui la pandemia c’entra poco: questi ancora una volta… - TV7Benevento : Governo: Cdm, prorogati di 12 mesi stati emergenza sisma e alluvioni... - mludodc : RT @DSantanche: Andare alle urne nel mezzo di una pandemia non sarebbe saggio. Certo qui la pandemia c’entra poco: questi ancora una volta… - erpedrini : RT @DSantanche: Andare alle urne nel mezzo di una pandemia non sarebbe saggio. Certo qui la pandemia c’entra poco: questi ancora una volta… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Cdm Governo: Cdm, prorogati di 12 mesi stati emergenza sisma e alluvioni Fortune Italia Governo: Cdm impugna due leggi della Regione Sardegna

Roma, 20 apr. (Adnkronos) – Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per gli Affari regionali e le autonomie Francesco Boccia, ha esaminato trentanove leggi delle Regioni e delle Province ...

Governo: Cdm, prorogati di 12 mesi stati emergenza sisma e alluvioni

per ulteriori dodici mesi, dello stato di emergenza già dichiarato il 6 settembre 2018 in conseguenza degli eventi sismici che hanno colpito i comuni della provincia di Campobasso dal 16 agosto 2018”.

Roma, 20 apr. (Adnkronos) – Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per gli Affari regionali e le autonomie Francesco Boccia, ha esaminato trentanove leggi delle Regioni e delle Province ...per ulteriori dodici mesi, dello stato di emergenza già dichiarato il 6 settembre 2018 in conseguenza degli eventi sismici che hanno colpito i comuni della provincia di Campobasso dal 16 agosto 2018”.