Giulia De Lellis e Andrea Damante di nuovo insieme, retroscena di Denver (Di lunedì 20 aprile 2020) Andrea Denver svela un retroscena sul ritorno di fiamma tra Giulia De Lellis e Andrea Damante Il gossip degli ultimi giorni riguarda il ritorno di fiamma tra Giulia De Lellis e Andrea Damante. Dopo la rottura dell’influencer con il pilota Andrea Iannone sono iniziate a circolare voci di una possibile unione tra lei con lo storico ex Damante. Oggi, 20 aprile durante la diretta instagram con Chi, Andrea Denver, grande amico del DJ ha svelato un retroscena sulla coppia. L’ex gieffino ha infatti spiegato: “Mi fa sorridere perché non più di due giorni fa ho detto a lui che sono contento che stanno passando questa quarantena insieme. Mi auguro anche io di poter riabbracciare Anna il prima possibile” Giulia De Lellis e Andrea Damante di nuovo insieme, Andrea Denver: “Auguro il meglio ad entrambi” Andrea Denver sulla storia tra ... Leggi su lanostratv Giulia De Lellis e Andrea Damante - è (ancora) amore : la prima foto social

Giulia De Lellis - sui social svela il suo segreto : “Anche io”

Andrea Iannone dopo la rottura con Giulia De Lellis : “Periodo difficile” (Di lunedì 20 aprile 2020)svela unsul ritorno di fiamma traDeIl gossip degli ultimi giorni riguarda il ritorno di fiamma traDe. Dopo la rottura dell’influencer con il pilotaIannone sono iniziate a circolare voci di una possibile unione tra lei con lo storico ex. Oggi, 20 aprile durante la diretta instagram con Chi,, grande amico del DJ ha svelato unsulla coppia. L’ex gieffino ha infatti spiegato: “Mi fa sorridere perché non più di due giorni fa ho detto a lui che sono contento che stanno passando questa quarantena. Mi auguro anche io di poter riabbracciare Anna il prima possibile”Dedi: “Auguro il meglio ad entrambi”sulla storia tra ...

blogtivvu : Denver, ecco cosa gli disse Damante quando non stava con Giulia De Lellis (VIDEO) #damellis - PaneraiVittoria : RT @lewisxtommo: Vale davvero la pena vivere in un mondo in cui Giulia De Lellis e Andrea Damante stanno insieme e Tom Felton e Emma Watson… - _xSaudadee : RT @angelica9_6: CHIARA FERRAGNI HA MESSO LIKE AL VIDEO DI TRASH ITALIANO DI GIULIA DE LELLIS CHE SBATTE CON LE CORNA AL SOFFITTO CAFFEUCCI… - lewisxtommo : Vale davvero la pena vivere in un mondo in cui Giulia De Lellis e Andrea Damante stanno insieme e Tom Felton e Emma Watson no? -