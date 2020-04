Giovanna Abate superstizioni e speranze | La tronista sparge il sale a Uomini e Donne

(Di lunedì 20 aprile 2020)è appena ricominciato, maè combattuta tra. Ladifa un rito propiziatorio,ndo il. Dopo oltre un mese di sospensione forzata, a causa dell’emergenza Coronavirus in Italia,è ricominciato oggi con un format tutto nuovo.e … L'articoloLailproviene da www.meteoweek.com.

Dopo oltre un mese di sospensione forzata, a causa dell’emergenza Coronavirus in Italia, Uomini e Donne è ricominciato oggi con un format tutto nuovo. Giovanna Abate e Gemma Galgani avranno ...Oggi, lunedì 20 aprile 2020, è andata in onda la prima puntata del nuovo format di Uomini e Donne. Protagoniste di questo grande cambiamento per il reality show di Maria De Filippi sono state Gemma ...