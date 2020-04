Gianni Morandi indossa un’altra mascherina scatta la polemica (Di lunedì 20 aprile 2020) Gianni Morandi è polemica per la nuova mascherina, i fan sono furiosi: «Non è possibile». La sua reazione spiazza tutti. Il cantante ha postato su “Instagram” una foto con la nuova mascherina. Ma anche stavolta i follower avrebbero trovato qualcosa che non va. Dopo l’affaire sulla “mascherina egoista”, Gianni Morandi torna sotto la lente d’ingrandimento dei fan, nella foto l’artista indossa una mascherina grigia. Ma un dettaglio non passa inosservato. «Gianni devi coprire anche il naso con la mascherina», scrivono alcuni follower. E ancora: «Magari copriti il nasino». Con la sua proverbiale educazione, Gianni Morandi replica alle critiche così: «Con la mascherina sbaglio sempre. L’altra volta avevo quella egoista…». Boom di like per la risposta del cantante. Leggi su people24.myblog Gianni Morandi ancora polemiche sul cantante “Adesso basta però!”

Gianni Morandi non sa usare la mascherina/ Polemiche dal web : "Non ci siamo!"

