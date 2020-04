‘Gf 16’, Gianmarco Onestini finisce nell’occhio del ciclone e piovono critiche anche da parte di Valentina Vignali e Deianira Marzano: ecco cos’è successo! (Video) (Di lunedì 20 aprile 2020) Sta facendo mormorare il web un video che è stato condiviso da Gianmarco Onestini sul suo profilo Instagram. Il trionfatore del reality spagnolo, El Tiempo del descuento, è balzato agli occhi della cronaca rosa spagnola per la sua storia d’amore nata al GH Vip 7 con Adara Molinero, relazione che è stata recentemente archiviata a causa di alcuni messaggi che la spagnola avrebbe scambiato con un altro ragazzo (Rodrigo Fuertes Puch) e i due non hanno mai smesso di accusarsi reciprocamente per la fine del loro amore. Il piccolo di casa Onestini è ormai lontano dalla Molinero ed è rientrato in Italia dove, alle prese con la spesa, ha improvvisato dentro al supermercato un piccolo balletto solo con la mascherina e senza guanti. Considerando il delicato momento che stiamo vivendo a causa del Coronavirus il suo comportamento non ... Leggi su isaechia ‘Gf 16’ - Erica Piamonte si inserisce nella telenovela spagnola tra Gianmarco Onestini e Adara Molinero e svela inaspettati retroscena sul suo rapporto con l’ex coinquilino (Video)

‘Gf 16’ - Cristian Imparato sta trascorrendo la quarantena col fidanzato : “Nonostante il dramma sono stato molto fortunato!”

‘Gf 16’ - Jessica Mazzoli si scaglia duramente contro Morgan e la nuova compagna : ecco la pesante insinuazione! (Di lunedì 20 aprile 2020) Sta facendo mormorare il web un video che è stato condiviso dasul suo profilo Instagram. Il trionfatore del reality spagnolo, El Tiempo del descuento, è balzato agli occhi della cronaca rosa spagnola per la sua storia d’amore nata al GH Vip 7 con Adara Molinero, relazione che è stata recentemente archiviata a causa di alcuni messaggi che la spagnola avrebbe scambiato con un altro ragazzo (Rodrigo Fuertes Puch) e i due non hanno mai smesso di accusarsi reciprocamente per la fine del loro amore. Il piccolo di casaè ormai lontano dalla Molinero ed è rientrato in Italia dove, alle prese con la spesa, ha improvvisato dentro al supermercato un piccolo balletto solo con la mascherina e senza guanti. Considerando il delicato momento che stiamo vivendo a causa del Coronavirus il suo comportamento non ...

namjoinit : 14- francesca 15- my gf, i miei amici, bangtan 16- bang chan 17- non lo so 18- francesca 19- keonhee 20- i… - diegodemme4 : @twiggythefreak @francescap_93 @patrickpugliese più che ricordarli,hanno davvero fatto la storia?Gli unici che hann… - Gerolam85143351 : Ambra Lombardo dice addio a Kikò Nalli, dopo il Gf 16: 'Sì, tra noi è finita' - zazoomblog : Ambra Lombardo dice addio a Kikò Nalli dopo il Gf 16: Sì tra noi è finita - - #Ambra #Lombardo #addio #Kikò… - zazoomnews : Ambra Lombardo dice addio a Kikò Nalli dopo il Gf 16: Sì tra noi è finita - - #Ambra… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Gf 16’