Germania, Italia essenziale per la riapertura dei colossi dell'auto (Di lunedì 20 aprile 2020) Roberto Vivaldelli L’Italia è al secondo posto nel mercato della componentistica per auto: parliamo di circa duemila imprese, 200mila addetti e un fatturato complessivo di 52 miliardi di euro: se il nostro Paese non riapre anche per i colossi dell'auto tedeschi sono guai L'interdipendenza economica fra Germania e Italia è talmente importante che se non il nostro Paese non riparte, anche la Germania è costretta a riaprire solo parzialmente le sue aziende. E questo vale in particolare per il settore automobilistico. Come riporta La Repubblica, non è un caso che Herbert Diess, capo di Volkswagen, ossia del più grande gruppo automobilistico del mondo, abbia fatto capire ad Angela Merkel di essere un sostenitore degli Eurobond. In una recente intervista aveva già dichiarato che occorresse "discuterne". Un esempio lampante del legame ... Leggi su ilgiornale Tamponi - Speranza difende l’Italia : “Siamo su livelli Germania - meglio di altri Paesi Ue”

Conte frena sul Mes e spinge sugli Eurobond : «Italia sola - bene Ue» - attacco alla Germania

Conte frena sul Mes e spinge sugli Eurobond : «Italia sola - bene Ue» - attacco alla Germania (Di lunedì 20 aprile 2020) Roberto Vivali L’è al secondo posto nel mercatoa componentistica per: parliamo di circa duemila imprese, 200mila addetti e un fatturato complessivo di 52 miliardi di euro: se il nostro Paese non riapre anche per itedeschi sono guai L'interdipendenza economica fraè talmente importante che se non il nostro Paese non riparte, anche laè costretta a riaprire solo parzialmente le sue aziende. E questo vale in particolare per il settoremobilistico. Come riporta La Repubblica, non è un caso che Herbert Diess, capo di Volkswagen, ossia del più grande gruppomobilistico del mondo, abbia fatto capire ad Angela Merkel di essere un sostenitore degli Eurobond. In una recente intervista aveva già dichiarato che occorresse "discuterne". Un esempio lampante del legame ...

alexbarbera : Lockdown in Italia e Germania. Scoprire le differenze - WRicciardi : Imprese soffocate dalla burocrazia: in Italia 160 mila norme, in Germania 5.500 e per l'epidemia un'unica catena di… - lorepregliasco : Ma se la smettessimo di parlare di un modello Italia che ha funzionato poco e male (basta leggere i dati) e guardas… - maldinapoli : RT @pbiagiola: L'amministrazione più somara della storia d'Italia dimentica di ringraziare la Germania per gli aiuti. Lo facciamo noi. Ques… - sud_delmondo : RT @udogumpel: Serpeggia un dubbio in #Germania: @_FriedrichMerz lo esprime: e se l #Italia usasse il #CoviD19 solo come pretesto per farsi… -

Ultime Notizie dalla rete : Germania Italia Germania, Italia essenziale per la riapertura dei colossi dell'auto il Giornale Coronavirus, Conte parla con la Von der Leyen e rilancia gli Eurobond: «Italia lasciata sola»

Molti Paesi europei hanno guardato finora soltanto ai propri vantaggi, la Germania ha un bilancio commerciale superiore a quanto prevedano le regole dell’Ue e con questo surplus non opera da ...

Gentiloni, l'Ue non fallirà, ora misure impressionanti

Dopo la mancanza di solidarietà iniziale nei confronti dell'Italia, secondo Gentiloni, i cittadini vedono che le cose stanno cambiando ... e si sfascino entrambi. Questo sarebbe proprio per la ...

Molti Paesi europei hanno guardato finora soltanto ai propri vantaggi, la Germania ha un bilancio commerciale superiore a quanto prevedano le regole dell’Ue e con questo surplus non opera da ...Dopo la mancanza di solidarietà iniziale nei confronti dell'Italia, secondo Gentiloni, i cittadini vedono che le cose stanno cambiando ... e si sfascino entrambi. Questo sarebbe proprio per la ...