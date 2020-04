Games Done Quick ha raccolto 400.000 dollari per il fondo destinato all'emergenza Coronavirus (Di lunedì 20 aprile 2020) L'evento estivo Games Done Quick 2020, come molti altri eventi dedicati ai giochi quest'anno, è stato rinviato a causa dello scoppio della pandemia da Coronavirus, ma ciò non è bastato a impedire a GDQ di raccogliere fondi per beneficenza. Invece, è stato organizzato un evento di speedrunning solo online chiamato Corona Relief Done Quick e la maratona ha ora raccolto oltre 400.000 dollari.Tra il 17 ed oggi 20 aprile, oltre 6000 persone hanno donato per aiutare GDQ a raggiungere il suo traguardo di 400.000 dollari. Tutti i proventi andranno a Direct Relief, un'organizzazione di aiuto umanitario con la missione di migliorare la salute e la vita delle persone colpite dalla povertà o dalle emergenze."Vogliamo ringraziare tutti coloro che hanno donato perché grazie a loro abbiamo raggiunto il nostro traguardo. Tutto il denaro andrà ... Leggi su eurogamer Games Done Quick contro il coronavirus in una maratona speedrun di beneficienza

