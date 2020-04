Gambardella e VéGé, intesa per promuovere i prodotti made in Italy (Di lunedì 20 aprile 2020) Gambardella spa, società di spicco nel mondo della Distribuzione Organizzata, invita i consumatori a scegliere prodotti made in Italy per sostenere tutti insieme le aziende italiane e superare le attuali difficolta economiche provocate dall’emergenza sanitaria Covid-19″. Gambardella spa, da sempre al servizio della Distribuzione Organizzata come azienda di riferimento per gli operatori del Centro e Sud Italia con il Ce.Di, il Cash e i punti vendita Gran Risparmio e impresa socia di Gruppo VéGé, il primo gruppo della distribuzione moderna nato in Italia, lancia un appello a tutti gli italiani: “tutti possiamo contribuire alla rinascita del nostro Paese sostenendo il sistema economico italiano con scelte consapevoli orientate al made in Italy”. È il momento di essere uniti, tutti insieme, per far ripartire la nostra economia, ricostruire ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 20 aprile 2020)spa, società di spicco nel mondo della Distribuzione Organizzata, invita i consumatori a scegliereinper sostenere tutti insieme le aziende italiane e superare le attuali difficolta economiche provocate dall’emergenza sanitaria Covid-19″.spa, da sempre al servizio della Distribuzione Organizzata come azienda di riferimento per gli operatori del Centro e Sud Italia con il Ce.Di, il Cash e i punti vendita Gran Risparmio e impresa socia di Gruppo VéGé, il primo gruppo della distribuzione moderna nato in Italia, lancia un appello a tutti gli italiani: “tutti possiamo contribuire alla rinascita del nostro Paese sostenendo il sistema economico italiano con scelte consapevoli orientate alin”. È il momento di essere uniti, tutti insieme, per far ripartire la nostra economia, ricostruire ...

