Gallignano. Don Lino Viola celebra messa e arrivano i carabinieri: "Sono offeso nella mia dignità"

Le immagini hanno fatto il giro del mondo. Un anziano parroci di provincia che difende il diritto di celebrare messa e dall'altro i carabinieri che lo invitano a sospendere per via del decreto del Governo Conte. Succede a Gallignano di Soncino in provincia di Cremona nella chiesa di San Pietro Apostolo durante la messa della domenina. Ad assistere c'erano una quindicina di fedeli. Appena il religioso ha preso parola in chiesa sono giunti due carabinieri. Uno dei quali – scrive il Corriere della Sera – è andato verso l'altare cercando di interrompere la funzione. Ma Don Lino Viola è andato avanti sbottando. "Scusate, io sto celebrando la messa". Il tutto si sente in un video registrato da un fedele e pubblicato in rete. "Rispondo dopo, ora non sono disponibile". La funzione era quasi terminata ed è ...

