Galliani sulla ripresa del campionato | Serie A nell' anno solare | poi due gironi da 10

Leggi su 90min

(Di lunedì 20 aprile 2020) Ancora non si sà quando si potrà ripartire con il. Dal 4 maggio, intanto, dovrebbero ricominciare gli allenamenti. Per il rientro in campo, però, le incognite e le proposte sono all'ordine del giorno. E a questo proposito anche Adriano, ex AD del Milan ed ora del Monza, esprime la propria opinione in un'intervista a Il Giornale: "La prima data utile sembrerebbe quella del mese di giugno, a porte chiuse, naturalmente, poiché molti esperti pronosticano in quelle settimane il...