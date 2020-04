“Freud”: la serie Netflix unisce esoterismo e crimini alla psicoanalisi (Di lunedì 20 aprile 2020) Approdata su Netflix il 23 marzo, “Freud”, la prima produzione austriaca per la nota piattaforma, non ha tardato a far scalpore e sollevare un acceso dibattito intorno a sé. La serie è lontano dal poter essere classificata come un canonico biopic sul padre della moderna psicoanalisi, restituendo, infatti, un’immagine del giovane Sigmund Freud che è più vicina a quella di un investigatore con metodi che fanno l’occhiolino al mondo dell’occulto. Lo show prendendo spunto molto liberamente dalla vita e dalle ricerche fatte dallo psicanalista austriaco in giovane età, è ambientato nella Vienna del 1886, dove il neo-dottore Sigmund Freud, recentemente tornato da un viaggio di studio dalla Francia, sta sviluppando una sua personale teoria sul valore dell’ipnosi, cercando di farla riconoscere dalla ... Leggi su nonsolo.tv (Di lunedì 20 aprile 2020) Approdata suil 23 marzo, “Freud”, la prima produzione austriaca per la nota piattaforma, non ha tardato a far scalpore e sollevare un acceso dibattito intorno a sé. Laè lontano dal poter essere classificata come un canonico biopic sul padre della moderna, restituendo, infatti, un’immagine del giovane Sigmund Freud che è più vicina a quella di un investigatore con metodi che fanno l’occhiolino al mondo dell’occulto. Lo show prendendo spunto molto liberamente dvita e dalle ricerche fatte dallo psicanalista austriaco in giovane età, è ambientato nella Vienna del 1886, dove il neo-dottore Sigmund Freud, recentemente tornato da un viaggio di studio dFrancia, sta sviluppando una sua personale teoria sul valore dell’ipnosi, cercando di farla riconoscere d...

BeJustMe : Ah, poi ieri era tardi, anzi stanotte, e mi manca l'ultimo episodio di Freud. Che serie! - Gianluchissimo : @pisto_gol Consiglio vivamente anche Freud e Ragnarok come ultime serie TV uscite . - torontrilogy : freud una delle migliori serie tv del 2020 - ssuitupted : sono innamorata della mente di Freud, non per la serie tv (che secondo me poteva essere fatta meglio) ma perché lo… - yeoningverse : bella questa serie su freud ma posso guardare una puntata al giorno o muoio -

