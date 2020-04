Francesco Facchinetti, chi è la mamma Rosaria Longoni (Di lunedì 20 aprile 2020) Una vita sentimentale movimentata quella del frontman dei Pooh Roby Facchinetti, apparso settimane fa a Domenica In . L’uomo ha avuto 3 relazioni importanti dalle quali sono nati i suoi figli. Rosaria Longoni è la seconda donna entrata nella vita del cantante e dal loro legame è nato il d.j. e conduttore Francesco Facchinetti, da poco colpito da un lutto. La grande vicinanza tra Francesco e mamma Rosaria Rosaria Longoni è la donna che Roby Facchinetti ha avuto al suo fianco dopo il matrimonio con Mirella Costa. La relazione tra i due non è stata molto duratura e in seguito il cantante si è legato a Giovanna Lorenzi, con la quale è sposato fin dal 1989. Rosaria Longoni è la mamma di uno dei figli più conosciuti di Roby, Francesco e spesso appare anche nelle foto del dj. Ad esempio, lo scorso 10 luglio, il ... Leggi su thesocialpost La domenica c’è «The Facchinettis» Sit com della famiglia di Francesco

Francesco Facchinetti finisce nei guai - arriva la denuncia : ecco cosa è successo

Un video fa infuriare Francesco Facchinetti : «Quelle due ragazze vanno prese a calci in c…» (Di lunedì 20 aprile 2020) Una vita sentimentale movimentata quella del frontman dei Pooh Roby, apparso settimane fa a Domenica In . L’uomo ha avuto 3 relazioni importanti dalle quali sono nati i suoi figli.è la seconda donna entrata nella vita del cantante e dal loro legame è nato il d.j. e conduttore, da poco colpito da un lutto. La grande vicinanza traè la donna che Robyha avuto al suo fianco dopo il matrimonio con Mirella Costa. La relazione tra i due non è stata molto duratura e in seguito il cantante si è legato a Giovanna Lorenzi, con la quale è sposato fin dal 1989.è ladi uno dei figli più conosciuti di Roby,e spesso appare anche nelle foto del dj. Ad esempio, lo scorso 10 luglio, il ...

respectjungle : @in_borderline @LorisGobbo @Lucyfero75 Secondo me sono errori di Twitter, da un tag di un follower ho notato France… - samdcarta : Coronavirus, Francesco Facchinetti: ''Ho preso a schiaffi due ragazzi, p... - uneadolescent : ma io Francesco Facchinetti senza barba non lo riconosco proprio - ilBarby : @signori_massimo Ritocchino Ministro dei trasporti : Schettino Ministro della Difesa : Paolo Bargiggia Ministro del… - BiciSenzaColore : RT @pelagia_pp: Biondina non te la tirare che essere sposata con Facchinetti francesco non è che sia poi tutto sto splendore. Certo non va… -

Ultime Notizie dalla rete : Francesco Facchinetti Francesco Facchinetti, chi è la mamma Rosaria Longoni Thesocialpost.it Alessia Marcuzzi a Paolo Calabresi Marconi: «Auguri amore» (con una foto bellissima)

Più spesso, però, condivide scatti di sé, della propria vita, dei figli Tommaso e Mia, avuti, rispettivamente, da Simone Inzaghi nel 2001 e da Francesco Facchinetti nel 2011. «Tommaso e Mia sono molto ...

Alessia Marcuzzi: auguri social al marito Paolo Calabresi Marconi

Auguri amore. Ti vogliamo tutti un mondo di bene“. I due vivono a Roma insieme ai figli di lei, Tommaso avuto da Simone Inzaghi nel 2001 e Mia nata dall’amore con Francesco Facchinetti nel 2011. Si ...

Più spesso, però, condivide scatti di sé, della propria vita, dei figli Tommaso e Mia, avuti, rispettivamente, da Simone Inzaghi nel 2001 e da Francesco Facchinetti nel 2011. «Tommaso e Mia sono molto ...Auguri amore. Ti vogliamo tutti un mondo di bene“. I due vivono a Roma insieme ai figli di lei, Tommaso avuto da Simone Inzaghi nel 2001 e Mia nata dall’amore con Francesco Facchinetti nel 2011. Si ...