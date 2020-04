Forza Italia è e resta opposizione Non faremo da stampella a Conte

Antonio_Tajani : .@forza_italia è e resterà all’opposizione del governo Conte, che è un governo di sinistra. La nostra disponibilità… - lauraboldrini : Non si può chiedere solidarietà all’Europa e poi votare contro gli #Eurobond Stiamo parlando del futuro del nostr… - renatobrunetta : Noi di @forza_italia siamo pronti a valutare in Parlamento le carte europee (e su questo ho consigliato il presiden… - ladyrosmarino : RT @Virus1979C: vi conosco, avete la memoria corta, ma in #Lombardia avete eletto come consiglieri regionali, lega e forza italia, questi d… - emanuele68 : RT @repubblica: App 'Immuni', Pd e Forza Italia in sintonia: 'Serve una legge, va votata in Parlamento' [aggiornamento delle 15:30] https:/… -

