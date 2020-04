Fontana: “Piano da tre miliardi per la ripartenza economica della Lombardia” (Di lunedì 20 aprile 2020) In una conferenza stampa tenutasi questa mattina il governatore della regione Lombardia Attilio Fontana è intervenuto in merito a una proposta di legge che prevede lo stanziamento di 3 miliardi di euro che verranno messi a disposizione di comuni e province per ripartire. Inoltre ci saranno 82 milioni di euro per gli operatori sanitari e 10 milioni per le aziende che riconvertiranno la produzione in dispositivi sanitari. Leggi su fanpage (Di lunedì 20 aprile 2020) In una conferenza stampa tenutasi questa mattina il governatoreregione Lombardia Attilioè intervenuto in merito a una proposta di legge che prevede lo stanziamento di 3di euro che verranno messi a disposizione di comuni e province per ripartire. Inoltre ci saranno 82 milioni di euro per gli operatori sanitari e 10 milioni per le aziende che riconvertiranno la produzione in dispositivi sanitari.

