Fontana a Sono le Venti (Nove): “Mancata zona rossa a Bergamo? Spettava solo al governo. Gallera ottimo assessore, meno come giurista” (Di lunedì 20 aprile 2020) “Io credo che il mio assessore Gallera sia ottimo come assessore, come giurista evidentemente un po’ meno. Sabino Cassese ha detto esattamente il contrario, questo genere di iniziative può essere assunto solo dal potere centrale”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a Sono Le Venti – in onda dal lunedì al venerdì dalle 19.53 sul Nove – intervistato da Peter Gomez sulla mancata zona rossa ad Alzano Lombardo e Nembro quando l’assessore al Welfare, Giulio Gallera, disse che “la legge permetteva alla Regione di istituire la zona rossa”. E le nuove zone rosse istituite nei giorni scorsi nel Lazio e in Campania? “Non Sono nel rispetto della legge – ha spiegato Fontana – l’ha detto non solo Cassese ma anche il Ministero dell’Interno: in data 8 marzo ha mandato una ... Leggi su ilfattoquotidiano Virus - Fontana contrario a riaperture differenziate tra regioni : "Sono un grosso rischio"

