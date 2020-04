Fondo Ania F2i acquisisce Compagnia Ferroviaria Italiana

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 20 aprile 2020) (Teleborsa) – F2i Sgr e(Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici) acquisiscono la maggioranza del capitale di, il principale operatore indipendente in Italia nei servizi di trasporto merci su rotaia. L’operazione e` la prima realizzata dal nuovoF2i, quartogestito da F2i Sgr, e prevede l’acquisto del 92,5% del capitale della societa`. Il restante 7,5% sara` detenuto da Giacomo Di Patrizi, attuale socio fondatore della Societa` che manterra` la carica di Amministratore delegato. La decisione da parte delF2i di investire in questo settore nasce anche dalle prospettive economiche del comparto: il trasporto merci via ferrovia e` in ascesa grazie al sempre maggiore trasferimento del trasporto merci da gomma a ferrovie, in linea con gli obiettivi europei e italiani di decarbonizzazione ...