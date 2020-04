“Fondi Mes per tutti, ma soltanto se usati a contrasto del Covid-19”, ribadisce Dombrovskis (Di lunedì 20 aprile 2020) “Attualmente non sono previste altre condizioni per poter usare il Mes, perciò da questo punto di vista possiamo dire che è un approccio completamente diverso. Non stiamo parlando delle classiche condizionalità macroeconomiche come è stato, ad esempio, nei passati programmi per la Grecia o per Cipro. Per quanto riguarda il coordinamento delle politiche economiche e di bilancio, sarà fatto attraverso i consueti strumenti, come ad esempio il semestre europeo, ma anche lì ci saranno delle grosse differenze perché attualmente abbiamo attivato la cosiddetta clausola di salvaguardia generale”. “Una linea di credito esclusivamente ad uso sanitario” Ha tenuto a ribadirlo davanti ai microfoni di Sky Tg24, Valdis Dombrovskis, vicepresidente esecutivo della Commissione europea, affermando che “tutti gli Stati membri ... Leggi su italiasera (Di lunedì 20 aprile 2020) “Attualmente non sono previste altre condizioni per poter usare il Mes, perciò da questo punto di vista possiamo dire che è un approccio completamente diverso. Non stiamo parlando delle classiche condizionalità macroeconomiche come è stato, ad esempio, nei passati programmi per la Grecia o per Cipro. Per quanto riguarda il coordinamento delle politiche economiche e di bilancio, sarà fatto attraverso i consueti strumenti, come ad esempio il semestre europeo, ma anche lì ci saranno delle grosse differenze perché attualmente abbiamo attivato la cosiddetta clausola di salvaguardia generale”. “Una linea di credito esclusivamente ad uso sanitario” Ha tenuto a ribadirlo davanti ai microfoni di Sky Tg24, Valdis Dombrovskis, vicepresidente esecutivo della Commissione europea, affermando che “gli Stati membri ...

matteosalvinimi : #Salvini: Si possono recuperare i 14 miliardi che sono stati versati al MES? Sì. E se sommiamo versamenti passati a… - Confindustria : Appello al Governo e a tutte le forze politiche per utilizzare i fondi Mes senza condizionalità per la lotta al vir… - alexbarbera : Le stime del Fondo monetario dicono che l’Italia quest’anno subirà la peggiore recessione del pianeta: -9,1 per cen… - Capobianco2005C : RT @mara_carfagna: Mi preoccupa sapere che il Presidente Conte, il 23 aprile, andrà a trattare in Europa sostenuto da una maggioranza spacc… - ti_secchi : RT @mara_carfagna: Mi preoccupa sapere che il Presidente Conte, il 23 aprile, andrà a trattare in Europa sostenuto da una maggioranza spacc… -

Ultime Notizie dalla rete : “Fondi Mes Gualtieri: «La creazione di debito pubblico Ue è già nei trattati» Il Sole 24 ORE