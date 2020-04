Fitoterapia: perché sceglierla (Di lunedì 20 aprile 2020) Avete mai sentito parlare di Fitoterapia? Un approccio fitoterapico alle problematiche farmacologiche può rivelarsi ideale per combattere patologie croniche Curiamoci con le piante medicinali Ma cos’è la Fitoterapia? Letteralmente significa “curare con le piante” è quella branca della medicina che studia l’impiego delle piante medicinali come complemento delle terapie medicinali classiche, quindi è una disciplina scientifica che definisce attraverso criteri rigorosi la possibilità dell’impiego delle piante officinali nella medicina tradizionale. Il termine deriva dal verbo greco “phyto” il quale indica il processo della fertilità e della creazione, collegando, quindi, il concetto di pianta medicinale a quello di vita e uomo Secondo l’OMS (l’Organizzazione Mondiale della ... Leggi su bigodino (Di lunedì 20 aprile 2020) Avete mai sentito parlare di? Un approccio fitoterapico alle problematiche farmacologiche può rivelarsi ideale per combattere patologie croniche Curiamoci con le piante medicinali Ma cos’è la? Letteralmente significa “curare con le piante” è quella branca della medicina che studia l’impiego delle piante medicinali come complemento delle terapie medicinali classiche, quindi è una disciplina scientifica che definisce attraverso criteri rigorosi la possibilità dell’impiego delle piante officinali nella medicina tradizionale. Il termine deriva dal verbo greco “phyto” il quale indica il processo della fertilità e della creazione, collegando, quindi, il concetto di pianta medicinale a quello di vita e uomo Secondo l’OMS (l’Organizzazione Mondiale della ...

NutraceuticaIT : RT @FrancescaCose: @DiSinonimo perchè mettere omeopatia e fitoterapia in un confronto impossibile? La fitoterapia ha i suoi limiti ma è una… - FrancescaCose : @DiSinonimo perchè mettere omeopatia e fitoterapia in un confronto impossibile? La fitoterapia ha i suoi limiti ma… - donmimi : RT @PaolaPagliaro: Non perdonerò mai all’omeopatia di aver infangato la fitoterapia perché molti le confondono. - NutraceuticaIT : RT @PaolaPagliaro: Non perdonerò mai all’omeopatia di aver infangato la fitoterapia perché molti le confondono. - PaolaPagliaro : Non perdonerò mai all’omeopatia di aver infangato la fitoterapia perché molti le confondono. -

Ultime Notizie dalla rete : Fitoterapia perché Graziella Colombo, l'italiana che aiuta giovani e donne in Brasile IO donna