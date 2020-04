Fiorentina, il club chiede l’attivazione del Fondo di Integrazione Salariale. Il comunicato (Di lunedì 20 aprile 2020) La Fiorentina ha chiesto l’attivazione del Fondo di Integrazione Salariale per un numero limitato di 50 dipendenti La Fiorentina ha chiesto l’attivazione del Fondo di Integrazione Salariale per 50 dipendenti vista il protrarsi dell’emergenza Coronavirus. Questo il comunicato del club viola. «La Fiorentina comunica che, a causa del protrarsi dell’emergenza sanitaria nazionale relativa al Covid-19 e della conseguente sospensione di gran parte delle attività lavorative, ha fatto richiesta di attivazione del Fondo di Integrazione Salariale, come previsto dal Decreto “Cura Italia”, per un numero limitato a 50 dipendenti. La Fiorentina si riserva di organizzare le attività al fine di limitare l’utilizzo di questo ammortizzatore sociale per una parte o per la totalità delle 50 ... Leggi su calcionews24 Cutrone : «Ho avuto paura ma il peggio è alle spalle. La Fiorentina è un club che attrae»

Da Firenze - Tutti pazzi per Kumbulla in Serie A : Napoli - Fiorentina e altri due top club

Nainggolan, futuro in viola? Nella Juve c'è un caso Higuain

E tra i nomi di cui sussurra radiomercato c'è anche quello di Radja Nainggolan. Secondo i rumors, dopo il prestito al Cagliari il belga dovrebbe tornare all'Inter (troppo oneroso l'ingaggio), ma si fa ...

