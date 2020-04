Fiorentina | Caceres | «Vorrei restare qui La rivalità con la Juve…»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 20 aprile 2020) Martinnon nasconde il suo amore per la: ecco le parole del difensore uruguaiano ex Juventus Martinnon nasconde il suo amore per la. Il difensore uruguaiano, intervistato dall’edizione di Firenze di Repubblica, parla così.– «La rivalità con la Juve è una cosa che conoscevo molto bene anche prima di arrivare ma io a Firenze sono stato accolto benissimo e, anzi, colgo l’occasione per ringraziare tutti i tifosi viola. La mia speranza è quella di rimanere a Firenze. Da quando sono arrivato ho sempre detto che mi piace molto questa città e questa piazza, mi piacerebbe riuscire a regalare qualche soddisfazione ai nostri tifosi». Leggi su Calcionews24.com