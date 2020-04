Fiorello a Sanremo 2021? “Amadeus mi ha già chiamato tre volte”

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 20 aprile 2020)? Lo showman scrive su Twitter di aver ricevuto già tre telefonate da parte di Amadeus ma si è preso simpaticamente gioco di lui, rimbalzandolo. Il messaggio disui social è di oggi. Il "mattatore" ha raccontato di aver preso in giro l'amico fingendo di essere tre persone diverse ed evitando di rispondere alla sua telefonata. "Amadeus è un pazzo", scrivesui social oggi. "Mi ha giàtre volte", spiega. "Ho fatto tre voci diverse dicendo: 'Ha sbagliato numero'", conclude. La chiamata di Amadeus apotrebbe essere legata al Festival di. Ieri, infatti, a Domenica In, Amadeus ha implicitamente confermato a Mara Venier di essere a lavoro sulla nuova edizione della kermesse canora che prenderà il via a febbraio, o forse più tardi per far fronte all'emergenza ...