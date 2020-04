Financial Times: default Italia, Munchau avverte, c’è rischio maggiore di quanto non pensi l’Eurozona (Di lunedì 20 aprile 2020) Se Giuseppe Conte agirà come i suoi predecessori, accetterà un cattivo compromesso e scoprirà più tardi che i costi superano i benefici. Non c'è in Germania e in Olanda una comprensione delle conseguenze potenzialmente catastrofiche per i loro settori finanziari e le loro economie se l'Italia fallisse, dice il noto editorialista Leggi su firenzepost Coronavirus - New York e Regno Unito prolungano il lockdown. Macron al Financial Times : «Senza un fondo comune Ue vinceranno i populisti»

È la proposta di cui, secondo il Financial Times, alcuni funzionari della Bce hanno discusso con la Commissione europea. I rappresentanti dell'Ue sarebbero però, scrive il quotidiano, al momento ...

Londra, 20 apr - (Agenzia Nova) - L'Italia è più in pericolo di quanto l'Eurozona voglia ammettere. Lo sostiene il quotidiano britannico "Financial Times", secondo cui il governo italiano ha davanti a ...

