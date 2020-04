Ferrovie | Valle d’Aosta | Consiglio di Stato respinge ricorso competitor Trenitalia

(Di lunedì 20 aprile 2020) (Teleborsa) –diin via definitivadi “Arriva Italia Rail” seconda classificata nel 2018 dietroper l’affidamento del servizio ferroviario ind’Aosta. Adunque confermata la gestione delle linee. Lo ha comunicato l’Assessorato degli Affari europei, Politiche del lavoro, Inclusione sociale e Trasporti della Regione precisando che la sentenza è stata pubblicata venerdì 17 aprile 2020. Sostanzialmente confermato il pronunciamento 2019 del Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) dellad’Aosta. Sentenza che ha confermato il corretto operato di IN.VA. s.p.a. in qualità di Centrale Unica di Committenza Regionale dellad’Aosta su una procedura innovativa e complessa, costruita internamente alla Regione, senzaa consulenti esterni e che ...

La proposta si legge sulla pagina Facebook della 'Ferrovia del Tanaro'. Eccola spiegata: "La capienza ridotta dei pullman a seguito delle disposizioni di distanziamento sociale potrebbe arrivare al 50 ...