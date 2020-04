Fermato al posto di controllo, guidava senza aver mai preso la patente: doppia sanzione e denuncia (Di lunedì 20 aprile 2020) A Casalpalocco, i Carabinieri hanno Fermato nella mattinata, durante un posto di controllo, un imprenditore macedone, 36enne e incensurato, a bordo della propria autovettura. Lo stesso al momento del controllo ha esibito la propria patente bulgara che, da controlli incrociati con le banche dati, è risultata contraffatta; gli ulteriori accertamenti dei militari hanno consentito di stabilire che l’uomo non aveva mai conseguito la patente di guida. L’uomo è stato quindi denunciato e contravvenzionato per guida senza aver mai conseguito la patente, falsità materiale e uso di atto falso, oltre ad essere multato per l’inosservanza delle misure di contenimento epidemico; il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo mentre il documento è stato sequestrato. Fermato al posto di controllo, guidava senza aver mai preso ... Leggi su ilcorrieredellacitta Forza posto di blocco e scappa in scooter - fermato e denunciato

