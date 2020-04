Ferlaino | «Campionato al Sud? Immagina la Juve che gioca sempre al San Paolo? Io proprio

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 20 aprile 2020) Su Repubblica Napoli un’intervista a Corrado, ex presidente del Napoli. Parla della squadra azzurra, della scelta di Gattuso dopo l’esonero di Ancelotti. «Era la migliore soluzione per il Napoli dopo l’esonero di Ancelotti. È un allenatore puntiglioso, duro e sta facendo molta esperienza. Ci voleva un tecnico del genere». Era l’unico da prendere per risollevare il Napoli, «e ci stava riuscendo». Sull’ipotesi, in realtà certezza, della Serie A a porte chiuse, dice: «Sicuramente è un altro calcio. Una conseguenza inevitabile, bisognerà adattarsi, ma per me lo scudetto va assegnato in campo. I campionati si vincono in campo e non a tavolino. Questo è l’aspetto principale. Bisogna trovare il modo dire ad ogni costo e in tutta sicurezza. Vedremo cosa deciderà il ...