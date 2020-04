Femminicidio nel Milanese | uomo spara alla moglie

(Di lunedì 20 aprile 2020)nelSi è consumato un altro, avvenuto nel, ed è l’ennesimo di questa quarantena forzata causata dall’emergenza coronavirus: una donna di 47 anni, Alessandra Cità, è stata assassinata dal marito Antonio Vena, suo coetaneo di origini palermitane. Il fatto è accaduto ad Albignano, vicino Truccazzano, in provincia di Milano. Solitamente la coppia conviveva nella casa della vittima solo durante i weekend, ma, a causa della chiusura totale delle attività, Vena, che lavora in Alto Adige, è rimasto nell’abitazione della donna. Quest’ultima aveva deciso di troncare la relazione e ciò ha scatenato la violenza inaudita dell’assassino, che avrebbe agito “per gelosia“. Segui Termometro Politico su Google Newsnel ...

Si è consumato un altro femminicidio, avvenuto nel milanese, ed è l'ennesimo di questa quarantena forzata causata dall'emergenza coronavirus: una donna di 47 anni, Alessandra Cità, è stata assassinata ...