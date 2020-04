Fase 3, estate 2020 solo per ricchi. Ecco cosa accadrà sulle spiagge libere (Di lunedì 20 aprile 2020) Quest’estate sul litorale romano potrebbero riaprire solo le spiagge degli stabilimenti, mentre quelle ad accesso libero potrebbero rimanere chiuse. L’assessore all’Ambiente del municipio di Ostia, Alessandro Ieva, ha dichiarato che “le spiagge libere del litorale non sono essenziali” al contrario degli stabilimenti, che hanno bisogno di lavorare e di ripartire, “seppure con una serie di restrizioni”. In un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, l'assessore all'Ambiente del municipio di Ostia, Alessandro Ieva, ha dichiarato che "le spiagge libere del litorale non sono essenziali" al contrario degli stabilimenti, che hanno bisogno di lavorare e di ripartire, "seppure con una serie di restrizioni". Il tema è certamente economico, ma non solo. Come fare a controllare le persone nelle spiagge libere? Con i varchi, i ... Leggi su howtodofor Coronavirus - il virologo Pregliasco : “Ecco come sarà la nostra estate in fase 2”

Ristoranti aperti a giugno - discoteche nell'estate 2021. La Lombardia prepara Fase 2 e Fase 3

Ultime Notizie dalla rete : Fase estate Fase 2 del Coronavirus, come saranno le vacanze degli italiani Fanpage.it Come sarà la fase 2 del Coronavirus: cosa succede dal 4 maggio per negozi, bar, uffici e vacanze

Fase 2 del Coronavirus, come saranno le vacanze degli italiani Siamo sempre più vicini alla Fase 2. Allo stesso tempo è ormai prossima la stagione estiva, e gli italiani si chiedono come saranno le ...

Coronavirus, Musumeci disegna l'estate: "No al plexiglas nelle nostre spiagge, ho dato ok alle cabine"

Io, ad esempio, sabato ad esempio ho autorizzato gli stabilimenti a fare manutenzione, a organizzare le cabine. Il 3 maggio adotteremo le misure necessarie per passare alla fase 2". Sono le parole del ...

