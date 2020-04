Fase 2 del Coronavirus: le regole per le Regioni che vogliono aprire prima del 4 maggio (Di lunedì 20 aprile 2020) Come sarà la Fase 2 di questa emergenza Coronavirus? Mentre il Governo attende a fare dichiarazioni ufficiali in merito, alcune Regioni spingono per cominciare la Fase 2, cioè quella delle riaperture, prima del 4 maggio, data ufficiale rivelata dal premier Conte durante la sua ultima conferenza stampa. Nonostante il Governo freni sulle riaperture prima di maggio, ci sarebbe già una serie di condizioni che queste devono garantire per cominciare le riaperture già dal 27 aprile. Le condizioni per le Regioni al 27 aprile Come riporta il Corriere della Sera, nel caso alcune Regioni decidano di aprire alcuni settori già dal 27 aprile dovranno garantire di avere ospedali dedicati al Covid-19 e luoghi dove tenere in quarantena i positivi. I settori interessati della riaperture sono quelli di auto, edile e moda. Da tenere sotto osservazione anche le ... Leggi su thesocialpost Coronavirus - fase 2 : le condizioni per chi vuole riaprire prima del 4 maggio

