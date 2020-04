Farmacie | da Regione 600 mascherine per le famiglie indigenti

Leggi su ladenuncia

(Di lunedì 20 aprile 2020) Nei giorni scorsi Nicola Stabile, presidente di Federfarma Campania e Domenico Della Gatta, presidente di Assofarm Campania, rispettivamente associazioni rappresentative delleterritoriali private e comunali, hanno siglato con il presidente dellaCampania, Vincenzo De Luca, un protocollo d’intesa che vede lecampane impegnate in prima linea nella lotta alla diffusione del Covid-19. Nella nota congiunta Federfarna-Assofarm si legge: “Con l’accordo lesi sono impegnate a distribuire gratuitamente 500 milaprotettive acquistate dallaCampania. Ad ogni farmacia che aderirà all’iniziativa saranno consegnate 300protettive, allestite in confezioni da due; le stesse saranno distribuite gratuitamente alle, attraverso l’esibizione del codice di esenzione per reddito. La ...