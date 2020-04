Famiglia Reale, il Principe Filippo è morto? Arriva il messaggio ufficiale (Di lunedì 20 aprile 2020) Nelle scorse settimane erano circolate diverse fake news sullo stato di salute del Principe Filippo, Duca di Edimburgo, e consorte della regina Elisabetta. C’era chi parlava addirittura di decesso, ma oggi emerge la verità. Il Principe Filippo, 98 anni, è vivo e vegeto. Lo ha fatto sapere tramite i canali social della Famiglia Reale divulgando … L'articolo Famiglia Reale, il Principe Filippo è morto? Arriva il messaggio ufficiale proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek Michelle Hunziker e Aurora Ramazotti - se la quarantena è con «la famiglia reale»

