Il gruppo immobiliare cinese Evergrande, proprietario del Guangzhou – club la cui guida tecnica è affidata a Fabio Cannavaro –, ha annunciato che costruirà due stadi da 80.000 posti in Cina, senza specificare la loro posizione nel Paese. La notizia giunge dopo che il gruppo ha comunicato il via dei lavori per la costruzione di … L'articolo Evergrande costruirà due stadi da 80 mila posti in Cina è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

