Eurobond? Non servono: la soluzione per l’eurozona si chiama “digital drone money”, cioè soldi ai cittadini (Di lunedì 20 aprile 2020) Giovedì il governo americano ha avviato il primo esperimento su ampia scala di “Helicopter money” consegnando un assegno da 1.200 dollari alla quasi totalità della popolazione americana, come parte del pacchetto di stimoli anticrisi pari a circa il 10% del Pil varato dall’amministrazione Trump. Helicopter money è una espressione coniata dall’economista Milton Friedman nel 1969 per indicare una distribuzione diretta di denaro ai cittadini. «Lanciando moneta direttamente dall’elicottero», la Banca centrale supera le difficoltà legate alla trasmissione della politica monetaria attraverso le banche private, andando a stimolare direttamente i consumi e, dunque, la crescita del reddito. Anche in Europa l’Helicopter money potrebbe usata per superare l’attuale impasse sugli Eurobond, immettendo nel ... Leggi su linkiesta Mes - direttore Regling “no condizionalità”/ “Italia non sarà come Grecia. Eurobond..”

La Lega vota contro gli Eurobond : non è una bufala

Macron dice che se non si fanno gli eurobond «vinceranno i populisti» (Di lunedì 20 aprile 2020) Giovedì il governo americano ha avviato il primo esperimento su ampia scala di “Helicopter money” consegnando un assegno da 1.200 dollari alla quasi totalità della popolazione americana, come parte del pacchetto di stimoli anticrisi pari a circa il 10% del Pil varato dall’amministrazione Trump. Helicopter money è una espressione coniata dall’economista Milton Friedman nel 1969 per indicare una distribuzione diretta di denaro ai cittadini. «Lanciando moneta direttamente dall’elicottero», la Banca centrale supera le difficoltà legate alla trasmissione della politica monetaria attraverso le banche private, andando a stimolare direttamente i consumi e, dunque, la crescita del reddito. Anche in Europa l’Helicopter money potrebbe usata per superare l’attuale impasse sugli, immettendo nel ...

alexbarbera : Perché non possiamo avere anche noi una classe politica all’altezza della sfida capace di dare certezze all’opinion… - FMCastaldo : Questa crisi non è comparabile con alcuna altra situazione del passato. È una crisi simmetrica: serve un sistema ad… - LegaSalvini : ANTONIO MARIA RINALDI FA UN DISEGNINO A CHI ANCORA FA FINTA DI NON CAPIRE: 'LA LEGA HA VOTATO CONTRO QUEGLI EUROBON… - z_untitled : RT @YanezPeter: Se qualcuno vi dice che la Lega è SEMPRE stata contraria agli #eurobond voi rispondetegli pacatamente e serenamente che non… - 75lucaleone : RT @monacelt: #Mes o Eurobond? La confusione è grande. Cuore di tutto: quale dei 2 meccanismi prevede 'responsabilità solidale' (joint liab… -