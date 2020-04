Estate 2020 | Come cambia il concetto di vacanza ai tempi del Covid-19 (Di lunedì 20 aprile 2020) La stagione estiva, quest’anno, sarà diversa. Ci aspetta un’Estate sui generis, per via dell’emergenza Coronavirus: il turismo cerca riscatto economico e sociale attraverso qualche piccolo cambiamento. “Stessa spiaggia, stesso mare”. Facile a dirsi, un po’ meno a farsi, specialmente quest’anno che l’ospite inatteso – non solo sulle spiagge – si chiama Covid-19. Fino a qualche … L'articolo Estate 2020 Come cambia il concetto di vacanza ai tempi del Covid-19 è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna Incognita estate 2020 - vacanze sì se “intelligenti e diverse”

Coronavirus. Come sarà l’estate 2020? La sindaca di Riccione promette : «Spiagge aperte da metà giugno - ma meno aperitivi e più distanza sociale»

Estate 2020, le spiagge del Salento ai tempi del coronavirus ViaggiNews.com

Mentre si programma un inizio e non solo a porte chiuse, un’idea di Formula 1 europea che riesca a scendere in pista a partire da luglio e correre le gare nel Vecchio Continente senza tifosi sulle ...

Indicazioni certe per il futuro e sostegno economici: l'appello del settore wedding italiano al governo e alle istituzioni

Indicazioni e tempi certi per la futura ripresa dei matrimoni e degli eventi in Italia, sospensione delle cartelle esattoriali e dei tributi per il 2020, accesso a finanziamenti a fondo perduto per le ...

