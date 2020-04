ESL Vodafone Championship di Counter-Strike | Global Offensive | Clash Royale e Brawl Stars

Leggi su eurogamer

(Di lunedì 20 aprile 2020) L'ESLarchivia il penultimo atto della Stagione regolare e ha finalmente decretato i finalisti della Spring Season. Tutti i dettagli nel comunicato ufficiale.All'insegna dell'adrenalina e dei continui colpi di scena, si sono conclusi i playoff della Spring Season, in attesa delle finali nazionali! Al termine di match emozionanti, con continui colpi di scena, incertezze e sfide intense, si sono conclusi i playoff di. Il pubblico online ha seguito da casa partite adrenaliniche, in cui i migliori giocatori e squadre italiane, si sono conquistati il diritto di approdare alle finali per aggiudicarsi il titolo di campione nazionale e vincere un montepremi complessivo di 20.000€!Leggi altro...