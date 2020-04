Eni paga una multa da 24,5 milioni di dollari negli Stati Uniti per chiudere l’indagine sulle presunte tangenti di Saipem in Algeria (Di lunedì 20 aprile 2020) Eni ha scelto di pagare una multa da 24,5 milioni di dollari alla Sec, la Consob americana, per chiudere un’indagine che ipotizzava la violazione di una legge sull’anticorruzione (Foreign Corrupt Practices Act). La vicenda riguarda appalti per 8 miliari di euro vinti in Algeria tra il 2007 e il 2009 da Saipem, la società ingegneristica controllata da Eni. Appalti assegnati da Sonatrach, azienda petrolifera di proprietà dello Stato algerino. Secondo la ricostruzione della Sec, per ottenere le commesse Saipem ha pagato circa 198 milioni di dollari a un intermediario, il quale ha ne ha poi girata una parte ad alcuni ufficiali del governo algerino tra cui l’allora ministro dell’Energia, Chakib Khelil. La Commissione americana, che si occupa di procedimenti civili e non penali, accusava l’azienda di Stato italiana (le cui azioni sono quotate anche ... Leggi su ilfattoquotidiano La Fase 2 a scuole chiuse. Ossia : genitori - arrangiatevi (e pagate)

