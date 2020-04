Empoli, Corsi: «Top club su Ricci? Vorrei che facesse come Tonali» (Di lunedì 20 aprile 2020) Il presidente dell’Empoli Corsi è tornato a parlare di Ricci: «Vorrei facesse come Tonali al Brescia» Il presidente dell’Empoli Fabrizio Corsi è intervento ai microfoni di Radio Radio per parlare di Samuele Ricci, seguito da numerosi top club di Serie A: «L’ideale sarebbe che facesse il salto nella massima categoria con l’Empoli. Un po’ come è successo al Brescia con Tonali, che lo scorso anno è stato protagonista in B e poi si è affermato in A. Sarebbe bello se succedesse qualcosa di simile anche a noi con Ricci. Comunque si, lo ritengo pronto perché ha una grande dote, che è la forza mentale». «Se commette un errore, non si eclissa. Si ripropone subito per rimanere nel vivo del gioco ed è un segnale di grande personalità e di non soffrire la pressione in ... Leggi su calcionews24 Empoli - Corsi : «Top club su Ricci? Non mi sorprende» (Di lunedì 20 aprile 2020) Il presidente dell’è tornato a parlare di: «al Brescia» Il presidente dell’Fabrizioè intervento ai microfoni di Radio Radio per parlare di Samuele, seguito da numerosi topdi Serie A: «L’ideale sarebbe cheil salto nella massima categoria con l’. Un po’è successo al Brescia con, che lo scorso anno è stato protagonista in B e poi si è affermato in A. Sarebbe bello se succedesse qualcosa di simile anche a noi con. Comunque si, lo ritengo pronto perché ha una grande dote, che è la forza mentale». «Se commette un errore, non si eclissa. Si ripropone subito per rimanere nel vivo del gioco ed è un segnale di grande personalità e di non soffrire la pressione in ...

antigiannino96 : Parlato con caro amico di stanza ad Empoli e che conosce i Corsi. Ricci più che un’idea per il Milan , grande talento ! ???? - EmpoliFCFeed : Empoli Calcio Corsi: “Società come la nostra si ridimensioneranno” #empolifc - _SiGonfiaLaRete : #Empoli, #Corsi: “#Ricci è pronto per il grande salto, ha un motore superiore” - Fantacalcio : Empoli, Corsi: 'Ricci meglio di Bennacer. Niente abbonamenti il prossimo anno' - DailyMilan_it : Parla Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli, in merito al duo Krunic-Bennacer e a Ricci, un giovane “canterano” su… -

Ultime Notizie dalla rete : Empoli Corsi Empoli, Corsi: "Ricci meglio di Bennacer. Niente abbonamenti il prossimo anno" Fantacalcio ® Empoli, Corsi: «Top club su Ricci? Vorrei che facesse come Tonali»

Il presidente dell’Empoli Fabrizio Corsi è intervento ai microfoni di Radio Radio per parlare di Samuele Ricci, seguito da numerosi top club di Serie A: «L’ideale sarebbe che facesse il salto nella ...

Croce: "Sarri mi voleva al Napoli, ma non ero all'altezza di giocare in quella squadra"

Daniele Croce, ex centrocampista del Napoli, ha parlato nel corso de Taca... La Marca, programma in onda su Radio Musica Television. L'ex centrocampista dell'Empoli, Daniele Croce, ha rilasciato ...

Il presidente dell’Empoli Fabrizio Corsi è intervento ai microfoni di Radio Radio per parlare di Samuele Ricci, seguito da numerosi top club di Serie A: «L’ideale sarebbe che facesse il salto nella ...Daniele Croce, ex centrocampista del Napoli, ha parlato nel corso de Taca... La Marca, programma in onda su Radio Musica Television. L'ex centrocampista dell'Empoli, Daniele Croce, ha rilasciato ...