Emmanuel Lubezki | il premio Oscar si scaglia contro Instagram

Leggi su meteoweek

(Di lunedì 20 aprile 2020), celebre direttore della fotografia e, ha chiesto adi intervenire per proteggere i diritti degli artisti che usano la piattaforma condividendo le loro immagini., unico direttore della fotografia ad aver vinto per tre volte consecutive il, ha criticato apertamente la piattaformachiedendo di intervenire per … L'articoloilsiproviene da www.meteoweek.com.