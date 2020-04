Emergenza Covid-19 Decaro mette a disposizione dei baresi 500.000 euro per permettere agli studenti di poter acquistare pc e tablet (Di lunedì 20 aprile 2020) Un nuovo post del Sindaco di Bari sui social con il quale Decaro annuncia lo stanziamento di 500 mila euro per permettere alle famiglie in difficoltà di acquistare pc e tablet ai propri figli che hanno il diritto di frequentare la scuola come tutti gli altri studenti. “Oggi abbiamo stanziato 500.000 euro di fondi comunali per acquistare pc, tablet e schede di connessione internet per permettere agli studenti, in condizione di difficoltà, di tutte le scuole baresi di frequentare regolarmente le lezioni. Questa Emergenza ci sta mettendo davanti a tante questioni che prima di oggi davamo per scontate. La possibilità di avere un’istruzione per esempio. Tutti hanno il diritto di frequentare la scuola, indipendentemente dal reddito familiare. Oggi, invece, con l’introduzione della didattica a distanza che sostituisce le lezioni in ... Leggi su baritalianews Milano dopo l'emergenza COVID-19 - Sala : "Ingressi limitati su metro - doppi turni per la scuola"

Ernesto Somma coordinerà il team nazionale Riconversione Incentivi durante l’emergenza Covid

Emergenza Covid-19 - controlli a tappeto a Bari e provincia - posti di blocco su statale 16 e 199 sanzioni (Di lunedì 20 aprile 2020) Un nuovo post del Sindaco di Bari sui social con il qualeannuncia lo stanziamento di 500 milaper perre alle famiglie in difficoltà di acquistare pc e tablet ai propri figli che hanno il diritto di frequentare la scuola come tutti gli altri studenti. “Oggi abbiamo stanziato 500.000di fondi comunali per acquistare pc, tablet e schede di connessione internet per perre agli studenti, in condizione di difficoltà, di tutte le scuoledi frequentare regolarmente le lezioni. Questaci stando davanti a tante questioni che prima di oggi davamo per scontate. La possibilità di avere un’istruzione per esempio. Tutti hanno il diritto di frequentare la scuola, indipendentemente dal reddito familiare. Oggi, invece, con l’introduzione della didattica a distanza che sostituisce le lezioni in ...

luigidimaio : I Paesi che hanno aiutato l’Italia in questa emergenza Covid-19 non li dimenticheremo mai. - Tg3web : La comunità islamica di Torino, in questi giorni di emergenza per il covid, si è messa a disposizione per consegnar… - emergency_ong : Costanza, fiducia, ascolto: ecco cosa c'è nell'impegno quotidiano che mettiamo nel 'Progetto Domiciliarità' a… - lara_ugolini : RT @Sportygirl73: ????Fai anche tu come me, troppi animali pagano con ingiustizie e dolore i nostri errori, aiutali , grazie ???? LEIDAA PER EM… - GazzettaSalerno : Coronavirus, dall’ACI Salerno raccolta fondi per il Ruggi. -

Ultime Notizie dalla rete : Emergenza Covid Emergenza Covid-19, Melis (M5S): “Viticoltura ligure, la Regione faccia la sua parte” IVG.it Cervino, quasi 15.000 euro raccolti con la vendita delle Scale Jordan

iniziativa di beneficienza lanciata dalla Società Guide del Cervino il cui ricavato andrà in favore delle associazioni impegnate nell'emergenza coronavirus. Quasi 15.000 euro – 14.631, per la ...

"Aiutiamo psicologicamente gli operatori sanitari, vicinissimi alla sofferenza e al rischio contagio Covid”

Uno stress psico-fisico che a lungo andare può portare a conseguenze negative. Anche loro che aiutano gli altri nell’emergenza Covid, hanno bisogno di aiuto. L’ associazione Psicologi per i Popoli ...

iniziativa di beneficienza lanciata dalla Società Guide del Cervino il cui ricavato andrà in favore delle associazioni impegnate nell'emergenza coronavirus. Quasi 15.000 euro – 14.631, per la ...Uno stress psico-fisico che a lungo andare può portare a conseguenze negative. Anche loro che aiutano gli altri nell’emergenza Covid, hanno bisogno di aiuto. L’ associazione Psicologi per i Popoli ...