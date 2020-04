Emergenza Coronavirus: il bollettino di oggi della Protezione Civile (Di lunedì 20 aprile 2020) Emergenza Coronavirus: la conferenza stampa di Angelo Borrelli, capo della Protezione Civile del 20 aprile. Il bollettino Angelo Borrelli, capo della Protezione Civile, ha diramato il bollettino odierno riguardo la diffusione del Coronavirus in Italia. Ecco quindi il numero aggiornato di guariti, contagiati e deceduti. oggi, 20 aprile, si registrano in totale 48.877 guariti, con un incremento di 1822 rispetto a ieri. Il totale delle persone attualmente positive è di 108.237. I deceduti nelle ultime 24 ore sono 454 per un totale di 24.114. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Intervista a Silvio Berlusconi ed Emergenza Coronavirus - nella puntata di Stasera di Quarta Repubblica

CORONAVIRUS BORRELLI COVID 19 / Conferenza stampa per Angelo Borrelli, capo della Protezione Civile, sull'emergenza coronavirus: "Il numero di casi totali sono 181.228 con un incremento di 2.256 ...

L'emergenza COVID-19 rischia sempre di più di trasformarsi in un'emergenza socio-economica: sempre più famiglie si rivolgono ad enti per chiedere aiuto mentre il lockdown sta comportando pesanti costi ...

