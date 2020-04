Emergenza Coronavirus, Fontana: «O si apre tutti o nessuno» (Di lunedì 20 aprile 2020) Il governatore della Regione Lombardia, Attilio Fontana parla delle decisioni da prendere per la fase 2 dell’Emergenza Coronavirus Il governatore della Regione Lombardia, Attilio Fontana, parla delle decisioni da prendere per la fase 2 dell’Emergenza Coronavirus. Ecco le sue parole ai microfoni di Rai Radio 1. «Il contagio riesce a diffondersi se non si rispettano certe regole. Io credo che se lo facessimo tutti riusciremmo a contenerlo, altrimenti non dovrebbe aprire nessuno. Se si è in grado di contenere il contagio si apre tutti, altrimenti non c’è chi lo è di più o di meno». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Coronavirus - dal Papa a piedi a Roma all’infermiera stremata : foto simbolo dell’emergenza

Speranza : "Fase 2? Battaglia non è vinta"/ "Emergenza coronavirus - no alle divisioni"

Emergenza Coronavirus, in Valtellina spuntano i Bittbond

Emergenza Coronavirus: Anffas non lascia sole le persone con disabilità in quarantena

Per sostenere le famiglie è stata dedicata una parte del portale all’informazione: vengono pubblicati consigli utili per affrontare l’emergenza. Allo stesso modo, il servizio riabilitativo di ...

Coronavirus: slittano elezioni amministrative, via libera Cdm a rinvio

Sette le Regioni chiamate alle urne e che, causa emergenza Covid19, dovranno dunque rinviare l'appuntamento elettorale: si tratta di Veneto, Liguria, Campania, Toscana, Marche, Puglia e Valle D'Aosta.

